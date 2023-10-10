Делиева (Чолпан) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Чолпан) Акилина Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Чолпан Дмитрий Юрьевич

Мать: Чолпан Варвара Пасхалова

Бракосочетание
26.10.1867

Муж: Делиев Константин Михайлович

ГАДО,Ф - 426-1-1, м/к-1867г. Николаевская церковь лист-125,зап-12.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Делиева Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: София Константиновна

Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно
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