Делиева (Чолпан) Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Чолпан Дмитрий Юрьевич
Мать: Чолпан Варвара Пасхалова
Бракосочетание
26.10.1867
ГАДО,Ф - 426-1-1, м/к-1867г. Николаевская церковь лист-125,зап-12.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Делиева Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: София Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Смерть
Неизвестно