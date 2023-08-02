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Цыбик Иван Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.01.1886

Дата смерти

23.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886

Отец: Цыбик Петр Николаевич

Мать: Цыбик (Делиева) София Николаевна

Бракосочетание
10.01.1911

Жена: Цыбик (Будур) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Цыбик Петр Иванович

Мать ребёнка: Цыбик (Будур) Екатерина Дмитриевна

Военная служба
23.02.1915
Военная служба
05.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 83-й пехотный Самурский полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 05.03.1915 Тип документа Уведомление о приеме раненого Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 4468-C
Смерть
23.10.1916

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