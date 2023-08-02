Цыбик Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения04.01.1886
Дата смерти23.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886
Бракосочетание
10.01.1911
Рождение ребёнка
30.03.1912
Сын: Цыбик Петр Иванович
Мать ребёнка: Цыбик (Будур) Екатерина Дмитриевна
Военная служба
23.02.1915
Военная служба
05.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 83-й пехотный Самурский полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 05.03.1915 Тип документа Уведомление о приеме раненого Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 4468-C
Смерть
23.10.1916