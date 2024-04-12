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Золото Василий Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.11.1897

Дата смерти

29.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1897

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская Церковь,м/к-1897г.лист.24,зап.-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25
Крещение
18.11.1897
м/к-1897г.лист-24,зап-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25 | Godparents:Харлампия Джавлаха сын Иван и его жена Мария Константиновна
Похороны
29.11.1937
Не известно
Смерть
29.11.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Василий Михайлович (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: высшее Место проживания: с. Бол.... Показать все
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