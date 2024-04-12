Золото Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Михаил Васильевич

Золото Михаил Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

26.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-31,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-32
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Золото Василий Михайлович

Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская Церковь,м/к-1897г.лист.24,зап.-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25
Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-125,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-129
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-66,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-65
Рождение ребёнка
15.06.1904

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Бракосочетание
03.07.1905

Жена: Золото Христина Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-121,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-122.( 2-й брак )
Рождение ребёнка
02.06.1906

Сын: Золото Иван Михайлович

Мать ребёнка: Золото Христина Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-162,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-19,кадр-163.
Рождение ребёнка
03.12.1907

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Золото Христина Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-117,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42.
Смерть
26.09.1909
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-197,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-199.
Похороны
27.09.1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close