(Золото) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-125,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-129
Крещение
02.10.1899
ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-129,м/к-1899г.лист-125,зап.-53 | Godparents:Новокаракубские поселяне; Харлампия Джавлаха сын - Иван и жена его Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно