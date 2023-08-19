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(Золото) Мария Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-125,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-129
Крещение
02.10.1899
ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-129,м/к-1899г.лист-125,зап.-53 | Godparents:Новокаракубские поселяне; Харлампия Джавлаха сын - Иван и жена его Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно
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