(Золото) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.02.1902
Дата смерти29.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-66,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-65
Крещение
16.02.1902
ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-66,м/к-1902г.лист-66,зап.-9 | Godparents:Новокаракубские поселенцы ; Харлампия Джавлаха сын -Иван и жена его Мария Константиновна
Смерть
29.06.1903
Причина смерти: Болезнь-диарея | Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-202,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-202
Похороны
30.06.1903