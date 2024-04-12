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(Золото) Вера Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.02.1902

Дата смерти

29.06.1903

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-66,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-65
Крещение
16.02.1902
ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-66,м/к-1902г.лист-66,зап.-9 | Godparents:Новокаракубские поселенцы ; Харлампия Джавлаха сын -Иван и жена его Мария Константиновна
Смерть
29.06.1903
Причина смерти: Болезнь-диарея | Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-202,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-202
Похороны
30.06.1903
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