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(Золото) Александра Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.06.1904

Дата смерти

28.12.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1904

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Стефанида Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Крещение
15.06.1904
ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16,м/к-1904г.лист-15,зап.-29. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампия Джавлаха сын - Авраам и его жена Мария Константиновна
Смерть
28.12.1904
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-74,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-75.
Похороны
29.12.1904
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