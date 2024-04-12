(Золото) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.06.1904
Дата смерти28.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Крещение
15.06.1904
ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16,м/к-1904г.лист-15,зап.-29. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампия Джавлаха сын - Авраам и его жена Мария Константиновна
Смерть
28.12.1904
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-74,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-75.
Похороны
29.12.1904