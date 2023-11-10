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Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Мать: Пироженко Марфа Захаровна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1881

Сын: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1881г.лист-201,зап.-103,ГАВО,Ф - И331-9-4
Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Пироженко / Пирожков / Василий Федорович

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1884г.лист-165,зап.-37,ГАВО,Ф - И331-9-5
Рождение ребёнка
01.11.1885

Сын: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1891

Сын: Пироженко / Пирожков / Кондрат Федорович

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1891г.,лист-50,зап.-130.
Рождение ребёнка
21.09.1891

Сын: Пироженко / Пирожков / Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1893г.,лист-154,зап.-41
Рождение ребёнка
04.08.1896

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-193,зап.-103.
Смерть
Неизвестно
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