Военная служба

08.10.1916

Должность/Звание рядовой Воинская часть 244-й пехотный Красноставский полк Место рождения Воронежская губ., Острогожский уезд, Белогорская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 08.10.1916 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 244 пехотного Красноставского полка Документ №203472, Список воинских чинов 244 пехотного Красноставского полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных с 1 октября по 1 ноября 1916 года, Автор: 244-й пехотный Красноставский полк, 1916-12-03