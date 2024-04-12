Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович
Место рождения
Дата рождения01.11.1885
Дата смерти08.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885
Крещение
01.11.1885
ГАВО,Ф - И331-9-6,м/к-1885г.,лист-70,зап.-150 | Godparents:Крастьяне х. .Морозовка - Иван Степанович Шаповал и Мария Ивановна Степанцова
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Антонина Косьмина
Мать ребёнка: Пироженко Варвара Николаевна
Бракосочетание
До 1909
Военная служба
08.10.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 244-й пехотный Красноставский полк Место рождения Воронежская губ., Острогожский уезд, Белогорская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 08.10.1916 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 244 пехотного Красноставского полка Документ №203472, Список воинских чинов 244 пехотного Красноставского полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных с 1 октября по 1 ноября 1916 года, Автор: 244-й пехотный Красноставский полк, 1916-12-03
Смерть
08.10.1916
Участие в 1-й МВ - убит в бою