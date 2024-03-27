- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Верещагиных Степана Ивановича и Алексея Михайловича. 1903 г. // Гос. Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Новиковых Кирилла Федоровича и Павла Яковлевича. 1903 г. // Гос. арх Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Новикова Трофима Федоровича и Чурикова Ивана Григорьевича. 1903 г. / Показать все
Опись имущества кожевенного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Погорелова Дмитрия Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества кожевенного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Сыроватского Андрея Михайловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества кожевенного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Сыроватского Ивана Михайловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Шашкина Петра Осиповича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
По жалобе гр-на с. Белогорье Белогорской волости Пащенко В. Ф. на неправильное постановление волземотдела о передаче части имущества в пользу его племянника М. Я. Куценко Показать все
Дело о выделении земли гр-нам с. Белогорья Белогорской волости Белоусову Сидору Макаровичу, Жупаненко Ефиму Никифоровичу и др. /всего 5 домохозяев/. 1923–1924 гг. // Гос. Показать все
Дело о выделении отрубного участка гр-нам с. Белогорья Белогорской волости Погореловым Петру Ивановичу и Матвею Ивановичу. 1923–1924 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Михаила Федоровича Слюсарева в с. Белогорье Белогорьезской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2256Белогорье, слоб. каз.при р. Доне.782882330513367Церквей православных 3. Ярмарок 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
951. Белогорье и Кирпичный, слобода и хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 1047, жителей 6095, волостное правление (уездный город в 78 верстах), 2 церкви п Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Белогорье6351слободаБелогорскаго11767631
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Белогорье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8665Белогорьесело50°29'с.ш.40°00'в.д.M-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641408101с Белогорьесело