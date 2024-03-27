село Белогорье, село Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Белогорье

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Верещагиных Степана Ивановича и Алексея Михайловича. 1903 г. // Гос. Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Новиковых Кирилла Федоровича и Павла Яковлевича. 1903 г. // Гос. арх Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Новикова Трофима Федоровича и Чурикова Ивана Григорьевича. 1903 г. / Показать все
Опись имущества кожевенного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Погорелова Дмитрия Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества кожевенного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Сыроватского Андрея Михайловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества кожевенного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Сыроватского Ивана Михайловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Белогорья Белогорской волости Острогожского уезда Шашкина Петра Осиповича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
По жалобе гр-на с. Белогорье Белогорской волости Пащенко В. Ф. на неправильное постановление волземотдела о передаче части имущества в пользу его племянника М. Я. Куценко Показать все
Дело о выделении земли гр-нам с. Белогорья Белогорской волости Белоусову Сидору Макаровичу, Жупаненко Ефиму Никифоровичу и др. /всего 5 домохозяев/. 1923–1924 гг. // Гос. Показать все
Дело о выделении отрубного участка гр-нам с. Белогорья Белогорской волости Погореловым Петру Ивановичу и Матвею Ивановичу. 1923–1924 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Михаила Федоровича Слюсарева в с. Белогорье Белогорьезской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2256Белогорье, слоб. каз.при р. Доне.782882330513367Церквей православных 3. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
951. Белогорье и Кирпичный, слобода и хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 1047, жителей 6095, волостное правление (уездный город в 78 верстах), 2 церкви п Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
Белогорье6351слободаБелогорскаго11767631

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
слобода Белогорье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8665Белогорьесело50°29'с.ш.40°00'в.д.M-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Белогорьевское сельское поселение
20641408101с Белогорьесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close