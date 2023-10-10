(Пироженко / Пирожков /) Антонина Косьмина
Место рождения
Дата рождения09.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909
Крещение
10.06.1909
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО м/к-1909г. лист-108,зап.-64,Ф - И331-9-11 | Godparents:Крестьяне сл.Белогорье - Моисей Константинович Домашев и Мария Николаевна Медкова
Смерть
Неизвестно