(Пироженко / Пирожков /) Антонина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пироженко / Пирожков /) Антонина Косьмина

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909

Отец: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович

Мать: Пироженко Варвара Николаевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
10.06.1909
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО м/к-1909г. лист-108,зап.-64,Ф - И331-9-11 | Godparents:Крестьяне сл.Белогорье - Моисей Константинович Домашев и Мария Николаевна Медкова
Смерть
Неизвестно
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