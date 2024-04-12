Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1821
Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Бракосочетание
11.08.1823
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пироженко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Около 1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Мать ребёнка: Пироженко Марфа Захаровна
Смерть
Неизвестно