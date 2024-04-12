Пироженко / Пирожков / Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко / Пирожков / Иван Семенович

Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Мать: Пироженко Елизавета Ивановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1821

Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.08.1823

Жена: Пироженко Анастасия Михайловна

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пироженко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пироженко Роман Иванович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Пироженко Марфа Захаровна

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать ребёнка: Пироженко Марфа Захаровна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close