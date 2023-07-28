Пироженко (Пономаренко) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Пономаренко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
26.09.1821
Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Семенович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Бракосочетание
11.08.1823
Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пироженко Никифор Иванович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Смерть
До 1849