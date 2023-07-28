Пироженко (Пономаренко) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Пономаренко) Анастасия Михайловна

Место рождения

Арнаутов, Павловский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Пономаренко Михаил

Мать: не указана

Арнаутов, Павловский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1821

Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Семенович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.08.1823

Муж: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пироженко Никифор Иванович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пироженко Роман Иванович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1849