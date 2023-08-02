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Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Место рождения

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Мать: Пироженко (Пономаренко) Анастасия Михайловна

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Пироженко / Пирожков /) Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пироженко / Пирожков / Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пироженко / Пирожков /) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1835

Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1850
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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