Пироженко Авдотья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Место рождения

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пироженко / Пирожков / Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1835

Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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