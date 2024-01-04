Пироженко Авдотья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пироженко / Пирожков / Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Рождение ребёнка
17.07.1835
Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно