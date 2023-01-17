Воронцовка
Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2464Воронцовка, слоб. вл.при рч. Осереде.2530162356755969Церквей православных 3. Училище. Богадельня. Ярмарка. Базары. Заводов салотопенных 5, кожевенных 25.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1086. Воронцовка, слобода бывшая владельческая, при речке Осереде, дворов 1636, жителей 11.923, волостное правление (уездный город в 27 верстах), 3 церкви православные, 3 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7358Воронцовкасело50°37'с.ш.40°20'в.д.M-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20633412101с Воронцовкасело