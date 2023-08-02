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Пироженко Марфа Захаровна

Место рождения

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1849

Муж: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1858
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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