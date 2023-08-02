Пироженко Марфа Захаровна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1849
Семёновка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1858
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно