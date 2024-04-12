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Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1910

Дочь: Мелания Павловна

Мать ребёнка: Пироженко Мария Косьмина

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Косьмина

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАДО,Ф - И331-9-12,м/к-1916г.,лист-88,зап.90.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Мария Косьмина

Смерть
Неизвестно
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