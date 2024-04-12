Пироженко / Пирожков / Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
26.12.1910
Дочь: Мелания Павловна
Мать ребёнка: Пироженко Мария Косьмина
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Павлович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Косьмина
ГАДО,Ф - И331-9-12,м/к-1916г.,лист-88,зап.90.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пироженко Мария Косьмина
Смерть
Неизвестно