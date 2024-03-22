(Пироженко / Пирожков /) Мелания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пироженко / Пирожков /) Мелания Павловна

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1910

Отец: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Мать: Пироженко Мария Косьмина

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
27.12.1910
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО,Ф - И331-9-11,м/к-1910г.,лист-192,зап.-162. | Godparents:Крестьяне х. Морозова - Иван Иванович Шаповалов и Анна Ивановна Шаповалова
Смерть
Неизвестно
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