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Пироженко Мария Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1910

Дочь: Мелания Павловна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАДО,Ф - И331-9-12,м/к-1916г.,лист-88,зап.90.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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