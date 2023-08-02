Пироженко Мария Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1910
Дочь: Мелания Павловна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович
ГАДО,Ф - И331-9-12,м/к-1916г.,лист-88,зап.90.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно