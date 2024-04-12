Пироженко / Пирожков / Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения07.10.1881
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
07.10.1881
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1881г.лист-201,зап.-103,ГАВО,Ф - И331-9-4
Крещение
08.10.1881
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Гос.крестьяне х. Морозовка- Иван Степанович Шаповалов и Пелагея Давыдовна Солодовникова
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Пироженко Иоанн Яковлевич
Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Беляевская Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Пироженко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.06.1916
Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1958
Похороны
Неизвестно