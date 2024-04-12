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Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

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Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.10.1881

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1881

Отец: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1881г.лист-201,зап.-103,ГАВО,Ф - И331-9-4
Крещение
08.10.1881
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Гос.крестьяне х. Морозовка- Иван Степанович Шаповалов и Пелагея Давыдовна Солодовникова
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Пироженко Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Бракосочетание
До 1902

Жена: Пироженко Матрона Васильевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Беляевская Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Пироженко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Пироженко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пироженко Матрона Васильевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1958
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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