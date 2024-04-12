Пироженко (Патрушева) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Патрушева) Матрона Васильевна

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Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Пироженко Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО.Ф - И331-9-10,м/к-1902г.,лист-98,зап.-40.
Бракосочетание
До 1902

Муж: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Беляевская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Пироженко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Пироженко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Около 1995
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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