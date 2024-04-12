Пироженко Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1908
Дата смерти20.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
02.02.1908
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Данные восприемников в м/е не читаемы
Военная служба
?.10.1931
1147 сп 353 сд (1147 сп, 353 сд); ВК, г. Берндштадт; 499 сп 353 сд 56 А СКФ (499 сп, 353 сд, 56 А СКФ, 56 А, СКФ)
Военная служба
С ?.10.1931
Участие в ВОВ с 1941г. призван Рязанский РВК в/ч 499сп,353сд,56А СКФ капитан ст.политрук
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пироженко Борис Николаевич
Мать ребёнка: Пироженко Мария Антоновна
Бракосочетание
До 1937
Военная награда
22.02.1943
СКФ, Приказ № 04/н ВС 56А, награжден орденом "Красной звезды" Зам.Ком.взвода, капитан,ст.политрук ,даты подвига: 27.10.42г , 04.12.42г., 17.01.43г
ЦАМО РФ , Ф - 33-682526-534,док.№ 16110351
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Пироженко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пироженко Мария Антоновна
Смерть
20.08.1974
Причина смерти: От полученных ранений в ВОВ
Похороны
?.08.1974