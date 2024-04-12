Пироженко Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Николай Яковлевич

Пироженко Николай Яковлевич

avatar

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.02.1908

Дата смерти

20.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908

Отец: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Мать: Пироженко Матрона Васильевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье,м/к-1908г.,лист-42,зап.-16,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
02.02.1908
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Данные восприемников в м/е не читаемы
Военная служба
?.10.1931
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
1147 сп 353 сд (1147 сп, 353 сд); ВК, г. Берндштадт; 499 сп 353 сд 56 А СКФ (499 сп, 353 сд, 56 А СКФ, 56 А, СКФ)
Военная служба
С ?.10.1931
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Участие в ВОВ с 1941г. призван Рязанский РВК в/ч 499сп,353сд,56А СКФ капитан ст.политрук
Рождение ребёнка
1937

Сын: Пироженко Борис Николаевич

Мать ребёнка: Пироженко Мария Антоновна

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1937

Жена: Пироженко Мария Антоновна

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
22.02.1943
СКФ, Приказ № 04/н ВС 56А, награжден орденом "Красной звезды" Зам.Ком.взвода, капитан,ст.политрук ,даты подвига: 27.10.42г , 04.12.42г., 17.01.43г
ЦАМО РФ , Ф - 33-682526-534,док.№ 16110351
Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Пироженко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пироженко Мария Антоновна

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.08.1974
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: От полученных ранений в ВОВ
Похороны
?.08.1974
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close