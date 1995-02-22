Пироженко (Попова) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти22.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пироженко Борис Николаевич
Отец ребёнка: Пироженко Николай Яковлевич
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Пироженко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пироженко Николай Яковлевич
Смерть
22.02.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно