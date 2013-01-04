Пироженко Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1949
Дата смерти04.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1949
Образование
С 1956 по 1966
Среднее
Военная служба
С 20.05.1968 по 1970
Призван на действительную в/с Белореченским РВК КК
Бракосочетание
1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
04.01.2013
Причина смерти: Болезнь - рак
Похороны
2013