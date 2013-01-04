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Пироженко Александр Николаевич

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Место рождения

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.07.1949

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1949

Отец: Пироженко Николай Яковлевич

Мать: Пироженко Мария Антоновна

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
С 1956 по 1966
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Среднее
Военная служба
С 20.05.1968 по 1970
Призван на действительную в/с Белореченским РВК КК
Бракосочетание
1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
04.01.2013
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь - рак
Похороны
2013
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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