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Пироженко Иван Яковлевич

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

25.06.1916

Дата смерти

После 1986

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916

Отец: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович

Мать: Пироженко Матрона Васильевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Раиса

Бракосочетание
До 1935

Жена: Ольга Андреевна

Военная служба
С 02.02.1935 по ?.01.1946
Призван Граснодарским КВК Краснодарского кр.СССР
50 гап 173 див.Зак.ФР , 46 гв.абр.3 Укр.Фр 103 гв.пап РГВ 12 А ЮЗФ Мл.лейтенант
Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Корсун Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Ольга Андреевна

Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
27.10.1943
103 гв пап РГВ 12А,ЮЗФ,3 УФ ст.Сержант,связист
Награжден медалью "За отвагу" приказ № 012/н ,ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-325,док.№ 21331585
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шк-160,ящ-22
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Техник дозаторов
Место жительства
С 1949 по ?.08.1953
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 1951 по ?.08.1953
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рабочий Лесхоза
Рождение ребёнка
Около 1956

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Мать ребёнка: Пироженко Раиса

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Награда
01.08.1986
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Юбилейное награждение орденом "Отечественной войн 1-й степени", ЦАМО РФ , Шк-47,ящ-9,д-53
Смерть
После 1986
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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