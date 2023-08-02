Пироженко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1916
Дата смертиПосле 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пироженко Раиса
Бракосочетание
До 1935
Жена: Ольга Андреевна
Военная служба
С 02.02.1935 по ?.01.1946
Призван Граснодарским КВК Краснодарского кр.СССР
50 гап 173 див.Зак.ФР , 46 гв.абр.3 Укр.Фр 103 гв.пап РГВ 12 А ЮЗФ Мл.лейтенант
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Корсун Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Ольга Андреевна
Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
27.10.1943
103 гв пап РГВ 12А,ЮЗФ,3 УФ ст.Сержант,связист
Награжден медалью "За отвагу" приказ № 012/н ,ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-325,док.№ 21331585
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шк-160,ящ-22
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Техник дозаторов
Место жительства
С 1949 по ?.08.1953
Работа или профессия
С 1951 по ?.08.1953
Рабочий Лесхоза
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пироженко Раиса
Награда
01.08.1986
Юбилейное награждение орденом "Отечественной войн 1-й степени", ЦАМО РФ , Шк-47,ящ-9,д-53
Смерть
После 1986