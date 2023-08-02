Пироженко (Любашина) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Любашина) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пироженко Иван Яковлевич

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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