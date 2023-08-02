Пироженко (Любашина) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пироженко Иван Яковлевич
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно