Беляевская (Пироженко) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти28.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Беляевский Алексей Трифонович
Отец ребёнка: Беляевский Трифон Александрович
Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
09.04.1935
Рождение ребёнка
08.11.1940
Очамчыра, Очамчырский район
Рождение ребёнка
1948
Смерть
28.12.1997