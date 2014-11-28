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Беляевский Алексей Трифонович

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Место рождения

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.03.1927

Дата смерти

28.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927

Отец: Беляевский Трифон Александрович

Мать: Беляевская Мария Яковлевна

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 14.01.1945 по 03.10.1951
Балаклава, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
ЦА ВМФ РФ г.Гатчина , Ф-2186-2-1
Военная награда
?.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За Победу на Японией"
Работа или профессия
С 1971 по 1992
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Директор гос.цирка | Сегодня днём на 88 году жизни скончался первый директор Сочинского цирка, Заслуженный деятель искусств Белявский Алексей Трифонович. Алексей Трифонович возглавлял Сочинский цирк с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Беляевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляевская ?

Работа или профессия
Неизвестно
Экономист/Финансист
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
28.11.2014
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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