город Балаклава, город Балаклава, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Балаклава

Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Города
11БАЛАКЛАВА. Заштатный (Ялтинского уезда). (С предместьем Кадыкой (Кадыковка), 98 дв., 246 жит. м. п. и 184 ж. п.).При бухте Черного моря.203784, от уездн. 72263511483Церквей православных 2. Почтовая станция. Пристань. Карантинная застава и кордон пограничной стражи.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Балаклавский район
797018Балаклаванп44°30'00"33°36'00"L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Балаклавский муниципальный округ
67302000051нп Балаклаванаселенный пункт
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