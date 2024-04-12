Беляевский Трифон Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.04.1904
Дата смерти27.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1904
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Беляевский Алексей Трифонович
Мать ребёнка: Беляевская Мария Яковлевна
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
09.04.1935
Рождение ребёнка
08.11.1940
Очамчыра, Очамчырский район
Военная служба
1941
Призван Ачамчирским РВК Абхазской АССР Грузинской ССР СССР Старшина стрелкового взвода 1317 СКП 202 КСД
Военная награда
22.02.1945
Приказ № 8/н издан ВС 202 СД о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-2011
Военная награда
26.03.1945
Приказ № 8/н , издан ВС 1317 СКП 202 КСД о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-586
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ"
ЦАМО РФ , шк-9,ящ-26
Рождение ребёнка
1948
Военная награда
06.04.1985
Указом ПВС СССР награжден орденом "Отечественной войны" 2-й ст.
ЦАМО РФ , шк-3,ящ-16
Смерть
27.09.1991
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край