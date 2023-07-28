Пироженко / Пирожков / Кирилл Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко / Пирожков / Кирилл Федорович

Пироженко / Пирожков / Кирилл Федорович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891

Отец: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1893г.,лист-154,зап.-41
Крещение
29.03.1893
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозовка - Дмитрий Алексеевич Карпенко и Пелагея Никитична Очеретова
Смерть
Неизвестно