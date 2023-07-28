Пироженко / Пирожков / Кирилл Федорович
Место рождения
Дата рождения21.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1893г.,лист-154,зап.-41
Крещение
29.03.1893
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозовка - Дмитрий Алексеевич Карпенко и Пелагея Никитична Очеретова
Смерть
Неизвестно