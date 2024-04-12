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Пироженко / Пирожков / Василий Федорович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1884

Отец: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1884г.лист-165,зап.-37,ГАВО,Ф - И331-9-5
Крещение
21.03.1884
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Гос.крестьяне сл.Белогорье- Михаил Егорович Шендриков и Анна Петровна Юркова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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