Пироженко / Пирожков / Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения21.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1884
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1884г.лист-165,зап.-37,ГАВО,Ф - И331-9-5
Крещение
21.03.1884
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Гос.крестьяне сл.Белогорье- Михаил Егорович Шендриков и Анна Петровна Юркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно