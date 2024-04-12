Пироженко / Пирожков / Кондрат Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко / Пирожков / Кондрат Федорович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891

Отец: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1891г.,лист-50,зап.-130.
Крещение
22.09.1891
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Иван Степанович Шаповалов и Пелагея Трофимовна Лесникова
Смерть
Неизвестно
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