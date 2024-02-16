Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Васильевна

Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1728 по 1732 ст.

Дата смерти

1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1728 по 1732 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Семён Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Тихон Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Федосья Наумовна

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Прасковья Наумовна

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Самойла Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Дочь: Татьяна Наумовна

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Исай Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Василий Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Максим Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Ульяна Наумовна

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Прокофий Наумович

Отец ребёнка: Наум Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1776 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close