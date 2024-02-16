Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1728 по 1732 ст.
Дата смерти1776 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1728 по 1732 ст.
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1745 ст.
Сын: Семён Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Тихон Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Федосья Наумовна
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Прасковья Наумовна
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Самойла Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Дочь: Татьяна Наумовна
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Исай Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Василий Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Максим Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Ульяна Наумовна
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Прокофий Наумович
Отец ребёнка: Наум Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Артёмович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1776 ст.