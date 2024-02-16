Прокофий (Прокопий) Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Наум Артёмович
Мать: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Яков Прокофьевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854 ст.