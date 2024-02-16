Прокофий (Прокопий) Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий (Прокопий) Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Наум Артёмович

Мать: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Яков Прокофьевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854 ст.
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