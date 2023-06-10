Татьяна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.
Сын: Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Семён Савельевич
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Павел Семёнович
Отец ребёнка: Семён Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно