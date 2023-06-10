Татьяна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.

Сын: Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Семён Савельевич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Павел Семёнович

Отец ребёнка: Семён Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно