Прасковья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

С 1728 по 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Наум Артёмович

Мать: Авдотья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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