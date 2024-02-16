Наум Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727 ст.
Дата смерти1787 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: Артемий Миронович
Рождение ребёнка
1745 ст.
Сын: Семён Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Мария Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Тихон Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Федосья Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Прасковья Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Самойла Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Дочь: Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Исай Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Василий Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Максим Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Ульяна Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Прокофий Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1787 ст.