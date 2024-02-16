Наум Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наум Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727 ст.

Дата смерти

1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1707 по 1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

С 1728 по 1732 г.р.
1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: Артемий Миронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Семён Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: Мария Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Тихон Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Федосья Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Прасковья Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Самойла Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Дочь: Татьяна Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Исай Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Василий Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Максим Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Ульяна Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Прокофий Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1787 ст.
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