Тихон Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Наум Артёмович
Мать: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Тихон Тихонович
Мать ребёнка: Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.
Сын: Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Филат Тихонович
Мать ребёнка: Аксинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1819 ст.