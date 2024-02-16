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Тихон Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Наум Артёмович

Мать: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.

Сын: Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Филат Тихонович

Мать ребёнка: Аксинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1819 ст.
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