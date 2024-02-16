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Самойла Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Наум Артёмович

Мать: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Авдотья Самойловна

Мать ребёнка: Домна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Марья Самойловна

Мать ребёнка: Домна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Катерина Самойловна

Мать ребёнка: Домна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Катерина Самойловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Аграфена Самойловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Аверьяновна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1817 ст.
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