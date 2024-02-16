Самойла Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смерти1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Наум Артёмович
Мать: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Авдотья Самойловна
Мать ребёнка: Домна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Марья Самойловна
Мать ребёнка: Домна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Катерина Самойловна
Мать ребёнка: Домна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Катерина Самойловна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Аграфена Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Аверьяновна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1817 ст.