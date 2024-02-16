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Василий Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Наум Артёмович

Мать: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Максим Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.

Сын: Елисей Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Филлип Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Максим Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1806 ст.
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