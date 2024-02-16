Василий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Наум Артёмович
Мать: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Максим Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.
Сын: Елисей Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Филлип Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Максим Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1806 ст.