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Поливанов Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1803

Дата смерти

09.06.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1803

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Поливанова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
09.07.1830

Сын: Поливанов Василий Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
15.08.1832

Сын: Поливанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.11.1835

Сын: Поливанов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.03.1845

Сын: Поливанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.09.1846

Сын: Поливанов Абрам Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Екатерина Сергеевна

Смерть
09.06.1864
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