Поливанов Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1803
Дата смерти09.06.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1803
Рождение ребёнка
24.05.1829
Дочь: Поливанова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.07.1830
Сын: Поливанов Василий Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1832
Сын: Поливанов Николай Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.11.1835
Сын: Поливанов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.03.1845
Сын: Поливанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.09.1846
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1864