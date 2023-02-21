Поливанова (Грушецкая) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Грушецкая) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

14.02.1827

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1799

Муж: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: Поливанова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1803

Сын: Поливанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1805

Дочь: Гладкова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1806

Дочь: Поливанова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1808

Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Смерть
14.02.1827
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