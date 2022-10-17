Поливанова (Грушецкая) Мария Васильевна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанова (Грушецкая) Мария Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1774

умерла 14.02.1827

Супруги
Поливанов Николай Петрович01.02.1771 г.р.
Дети
Поливанова Надежда Николаевна17.01.1802 г.р.
Поливанов Пётр Николаевич07.12.1803 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1799

Муж: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: Поливанова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1803

Сын: Поливанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1805

Дочь: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1806

Дочь: Поливанова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1808

Дочь: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Смерть
14.02.1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.