Поливанова (Грушецкая) Мария Васильевна
женский, родилась 1774
умерла 14.02.1827
Супруги
Поливанов Николай Петрович01.02.1771 г.р.
Дети
Поливанова Надежда Николаевна17.01.1802 г.р.
Поливанов Пётр Николаевич07.12.1803 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1799
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: Поливанова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1803
Сын: Поливанов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1805
Дочь: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1806
Дочь: Поливанова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1808
Дочь: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Смерть
14.02.1827