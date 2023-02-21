Поливанова (Грушецкая) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти14.02.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1799
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: Поливанова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1803
Сын: Поливанов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1805
Дочь: Гладкова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1806
Дочь: Поливанова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1808
Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Смерть
14.02.1827