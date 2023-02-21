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Поливанов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1771

Дата смерти

05.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1771

Отец: Поливанов Пётр Матвеевич

Мать: Поливанова Евдокия Никитична

Бракосочетание
14.01.1799

Жена: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: Поливанова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1803

Сын: Поливанов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1805

Дочь: Гладкова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1806

Дочь: Поливанова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.10.1808

Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна

Смерть
05.04.1839
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