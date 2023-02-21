Поливанов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1771
Дата смерти05.04.1839
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1771
Бракосочетание
14.01.1799
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: Поливанова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1803
Сын: Поливанов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1805
Дочь: Гладкова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1806
Дочь: Поливанова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1808
Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Поливанова Мария Васильевна
Смерть
05.04.1839