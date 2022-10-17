Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барятинский Никита Фёдорович

Мать: Барятинская (Римская-Корсакова) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
24.10.1768

Сын: Поливанов Павел Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
08.11.1769

Сын: Поливанов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
01.02.1771

Сын: Поливанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
24.03.1773

Сын: Поливанов Иван Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
24.09.1775

Дочь: Поливанова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
23.10.1780

Дочь: Поливанова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
14.06.1783

Сын: Поливанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
20.10.1878

Дочь: Поливанова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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