Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1768
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
08.11.1769
Сын: Поливанов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
01.02.1771
Сын: Поливанов Николай Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
24.03.1773
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
24.09.1775
Дочь: Поливанова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
23.10.1780
Дочь: Поливанова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
14.06.1783
Сын: Поливанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
20.10.1878
Дочь: Поливанова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Матвеевич
Смерть
Неизвестно