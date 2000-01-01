Поливанов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1773
Дата смерти30.03.1848
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1773
Рождение ребёнка
После 1810
Дочь: Поливанова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
14.01.1814
Рождение ребёнка
28.10.1814
Сын: Поливанов Николай Иванович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1818
Дочь: Поливанова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1820
Сын: Поливанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Поливанова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Кампанари Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна
Смерть
30.03.1848