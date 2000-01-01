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Поливанов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1773

Дата смерти

30.03.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1773

Отец: Поливанов Пётр Матвеевич

Мать: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
После 1810

Дочь: Поливанова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
14.01.1814

Жена: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1814

Сын: Поливанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1818

Дочь: Поливанова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1820

Сын: Поливанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Поливанова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Кампанари Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Поливанова Екатерина Николаевна

Смерть
30.03.1848
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