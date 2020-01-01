Поливанов Пётр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Пётр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

05.02.1790

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1768

Сын: Поливанов Павел Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
08.11.1769

Сын: Поливанов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
01.02.1771

Сын: Поливанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
24.03.1773

Сын: Поливанов Иван Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
24.09.1775

Дочь: Поливанова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
23.10.1780

Дочь: Поливанова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
14.06.1783

Сын: Поливанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
20.10.1878

Дочь: Поливанова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Евдокия Никитична

Смерть
05.02.1790
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