Поливанов Пётр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти05.02.1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1768
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
08.11.1769
Сын: Поливанов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
01.02.1771
Сын: Поливанов Николай Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
24.03.1773
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
24.09.1775
Дочь: Поливанова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
23.10.1780
Дочь: Поливанова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
14.06.1783
Сын: Поливанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
20.10.1878
Дочь: Поливанова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1790