Поливанов Пётр Матвеевич 1723 — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанов Пётр Матвеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1723

умер 05.02.1790

Супруги
Поливанова (Барятинская) Евдокия НикитичнаНеизвестно г.р.
Дети
Поливанов Павел Петрович24.10.1768 г.р.
Поливанов Михаил Петрович08.11.1769 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
24.10.1768

Сын: Поливанов Павел Петрович

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
08.11.1769

Сын: Поливанов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
01.02.1771

Сын: Поливанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
24.03.1773

Сын: Поливанов Иван Петрович

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
24.09.1775

Дочь: Поливанова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
23.10.1780

Дочь: Поливанова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
14.06.1783

Сын: Поливанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Смерть
05.02.1790

Рождение ребёнка
20.10.1878

Дочь: Поливанова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична

Мы используем куки для улучшения работы сайта.