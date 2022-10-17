Поливанов Пётр Матвеевич
мужской, родился 1723
умер 05.02.1790
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Сын: Поливанов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Сын: Поливанов Николай Петрович
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Дочь: Поливанова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Дочь: Поливанова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Сын: Поливанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична
Дочь: Поливанова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Поливанова (Барятинская) Евдокия Никитична