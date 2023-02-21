Поливанов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1783
Дата смерти04.09.1835
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1783
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Поливанова Федосья Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вяземская Вера Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Поливанов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Поливанов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Филатьевская Мария Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Поливанов Павел Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Поливанова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Поливанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1830
Сын: Поливанов Валерьян Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1835