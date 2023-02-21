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Поливанов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1783

Дата смерти

04.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1783

Отец: Поливанов Пётр Матвеевич

Мать: Поливанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Поливанова Федосья Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вяземская Вера Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Поливанов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Поливанов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Филатьевская Мария Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Поливанов Павел Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Поливанова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Поливанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
02.12.1830

Сын: Поливанов Валерьян Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Александра Андреевна

Смерть
04.09.1835
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