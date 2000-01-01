Поливанова (Львова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Поливанова Федосья Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вяземская Вера Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Поливанов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Поливанов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Филатьевская Мария Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Поливанов Павел Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Поливанова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Поливанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1830
Сын: Поливанов Валерьян Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно