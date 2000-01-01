Поливанова (Львова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Львова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Поливанова Федосья Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вяземская Вера Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Поливанов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Поливанов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Филатьевская Мария Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Поливанов Павел Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Поливанова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Поливанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.12.1830

Сын: Поливанов Валерьян Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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